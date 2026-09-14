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Орешкин: В России сохранится рост зарплат

Орешкин: В России сохранится рост зарплат

Замглавы администрации президента Максим Орешкин отметил, что рост зарплат в России будет продолжаться, но чиновники ограничены в этом процессе 4%-ной индексацией.

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