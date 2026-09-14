Орешкин: В России сохранится рост зарплат

Замглавы администрации президента Максим Орешкин отметил, что рост зарплат в России будет продолжаться, но чиновники ограничены в этом процессе 4%-ной индексацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бизнес готов «ски...
- Бизнес готов «ски...
- СК Россия и Иран нач...
А инфляция и рост цен тоже сохранятся ??? РУБЛИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В КЕРЕНКИ ??