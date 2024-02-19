Подсчитано, как выросли траты россиян на продукты

Средние траты россиян на продукты питания за два года увеличились на 4,5 тысячи рублей, до 21,1 тысячи рублей в месяц, сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса Аналитического центра НАФИ (Национальное агентство финансовой информации).
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