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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айс Кьюб хочет провести матч между победителем ОИ-2024 3х3 и лучшей командой BIG3 на 150 тысяч долларов

Основатель лиги BIG3 ожидает, что олимпийские чемпионы Парижа по баскетболу 3х3 согласятся провести встречу с лучшей командой его турнира на 150 тысяч долларов.

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