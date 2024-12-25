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Ефимов: около 1,8 тыс. жителей Москвы приступают к переселению по реновации

Ефимов: около 1,8 тыс. жителей Москвы приступают к переселению по реновации

В последнюю неделю декабря около 1,8 тысячи жителей девяти старых домов на севере, востоке и северо-востоке Москвы получили уведомления о новых квартирах в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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