Ефимов: около 1,8 тыс. жителей Москвы приступают к переселению по реновации

В последнюю неделю декабря около 1,8 тысячи жителей девяти старых домов на севере, востоке и северо-востоке Москвы получили уведомления о новых квартирах в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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