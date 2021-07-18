Закон и Порядок

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Микробный конец света

Микробный конец света

Не надо растворять информацию в море информационного мусора У меня возникают все большие сомнения по поводу того, что ООН и ее специализированные органы в состоянии правильно и своевременно идентифицировать угрозы, возникающие перед человечеством.

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