Гуантанамо по-европейски

В тюремных камерах мучают даже высокопоставленных политиков Игорь Веремеев Как сообщил Михалис Димитракопулос, адвокат арестованной и находящейся под стражей в Брюсселе гречанки, бывшего вице-президента Европейского парламента Евы Кайли, она подвергалась «пыткам, напоминающим Средневековье».