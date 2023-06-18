Гуантанамо по-европейски

В тюремных камерах мучают даже высокопоставленных политиков Игорь Веремеев Как сообщил Михалис Димитракопулос, адвокат арестованной и находящейся под стражей в Брюсселе гречанки, бывшего вице-президента Европейского парламента Евы Кайли, она подвергалась «пыткам, напоминающим Средневековье».
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