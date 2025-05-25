Депутаты омского горсовета отчитались о доходах, не раскрывая конкретных цифр. После начала СВО парламентариям, как и чиновникам всех уровней, разрешили не называть конкретные суммы.
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Депутаты омского горсовета отчитались о доходах, не раскрывая конкретных цифр. После начала СВО парламентариям, как и чиновникам всех уровней, разрешили не называть конкретные суммы.