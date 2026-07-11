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Срочно! У ВСУ не получилось спрятать важные объекты и предприятия в Одессе

Срочно! У ВСУ не получилось спрятать важные объекты и предприятия в Одессе

Под удар попали "Аэродрон" — компания, разрабатывающая тяжелые беспилотники с высокой грузоподъемностью и большой дальностью полета; "Фанплит" — занимающаяся сборкой и хранением БПЛА "Файер Пойнт-2", который может летать на расстояние до 200 км.

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