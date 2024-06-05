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Актер Юрий Чурсин исполнил роль Игоря Курчатова в сериале "Атом"

Актер Юрий Чурсин исполнил роль Игоря Курчатова в сериале "Атом"

Актер Юрий Чурсин сыграл физика-ядерщика Игоря Курчатова в новом сериале "Атом", пишет РБК. Сюжет разворачивается в 1943 году, когда Лаврентий Берия (Гурам Баблишвили) поручает Всеволоду Замятину (Алексей Гуськов) собрать команду ученых для разработки первой советской атомной бомбы.

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