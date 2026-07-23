«Да сдайте им уже всю страну!»: Таджикистан готовится арендовать часть земель РФ — россияне крайне возмущены

Мила Ивановна

Что-то как-то неразумно, мягко говоря, с нашей стороны... Это называется пустить козла в огород. Мало того, что иностранные арендаторы могут недобросовестно использовать наши плодородные земли: выращивать наркотическую траву вместо злаков, залить её химикатами перед тем, как мы потребуем вернуть наши земли... А ещё договорятся все эти иностранные арендаторы между собой, чтобы не возвращать земли и восстанут всем скопом против нас войной. Сдать в аренду проще, чем вернуть своё обратно. Все договоры эти иноземцы попирают ногами, равно как и все наши законы... Договариваться с ними нельзя ни устно, ни письменно. Почему бы нам не арендовать их земли для туризма, для размещения там наших войск?