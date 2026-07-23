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«Да сдайте им уже всю страну!»: Таджикистан готовится арендовать часть земель РФ — россияне крайне возмущены

«Да сдайте им уже всю страну!»: Таджикистан готовится арендовать часть земель РФ — россияне крайне возмущены

Телеканал "78" Таджикистан хочет взять в аренду сельхозугодья в России для выращивания масличных культур.

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Комментарии
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Мила Ивановна
Что-то как-то неразумно, мягко говоря, с нашей стороны... Это называется пустить козла в огород. Мало того, что иностранные арендаторы могут недобросовестно использовать наши плодородные земли: выращивать наркотическую траву вместо злаков, залить её химикатами перед тем, как мы потребуем вернуть наши земли... А ещё договорятся все эти иностранные арендаторы между собой, чтобы не возвращать земли и восстанут всем скопом против нас войной. Сдать в аренду проще, чем вернуть своё обратно. Все договоры эти иноземцы попирают ногами, равно как и все наши законы... Договариваться с ними нельзя ни устно, ни письменно. Почему бы нам не арендовать их земли для туризма, для размещения там наших войск?
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1 м.
Игорь Кузнецов
Кстати, в рамках ЕС действует льготный режим для граждан стран-членов, что упрощает аренду сельхозугодий между государствами-членами. Разрешена долгосрочная аренда, особенно для сельскохозяйственных нужд. Это позволяет привлекать инвестиции в аграрный сектор без передачи права собственности. Существует постоянный контроль для исключения риска нежелательного использования земель, тем более их &quot;перехода&quot; на несельскохозяйственные цели. Всё зависит от тех, кто занимается контролем на государственном уровне - с этим делом у нас часто бывает не очень.
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1 м.
Владимир Елкин
Только идиот может дать Таджикистану земли России в аренду! Разве не понятно, что на эти земли бесконтрольно хлынет поток средневековых традиций из горных кишлаков Средней Азии? Замоташки, ваххабиты, любители секса с детьми и их кучи голодных агрессивных детей....А нам это надо?
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1 м.