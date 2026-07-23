Телеканал "78" Таджикистан хочет взять в аренду сельхозугодья в России для выращивания масличных культур.
«Да сдайте им уже всю страну!»: Таджикистан готовится арендовать часть земель РФ — россияне крайне возмущены
Комментарии
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Мила Ивановна
Что-то как-то неразумно, мягко говоря, с нашей стороны... Это называется пустить козла в огород. Мало того, что иностранные арендаторы могут недобросовестно использовать наши плодородные земли: выращивать наркотическую траву вместо злаков, залить её химикатами перед тем, как мы потребуем вернуть наши земли... А ещё договорятся все эти иностранные арендаторы между собой, чтобы не возвращать земли и восстанут всем скопом против нас войной. Сдать в аренду проще, чем вернуть своё обратно. Все договоры эти иноземцы попирают ногами, равно как и все наши законы... Договариваться с ними нельзя ни устно, ни письменно. Почему бы нам не арендовать их земли для туризма, для размещения там наших войск?
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1 м.
Игорь Кузнецов
Кстати, в рамках ЕС действует льготный режим для граждан стран-членов, что упрощает аренду сельхозугодий между государствами-членами. Разрешена долгосрочная аренда, особенно для сельскохозяйственных нужд. Это позволяет привлекать инвестиции в аграрный сектор без передачи права собственности. Существует постоянный контроль для исключения риска нежелательного использования земель, тем более их "перехода" на несельскохозяйственные цели. Всё зависит от тех, кто занимается контролем на государственном уровне - с этим делом у нас часто бывает не очень.
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1 м.
Владимир Елкин
Только идиот может дать Таджикистану земли России в аренду! Разве не понятно, что на эти земли бесконтрольно хлынет поток средневековых традиций из горных кишлаков Средней Азии? Замоташки, ваххабиты, любители секса с детьми и их кучи голодных агрессивных детей....А нам это надо?
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1 м.
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