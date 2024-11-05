Некоторых россиян предостерегли от голодания

Длительное неконтролируемое голодание может привести к нарушению обмена веществ и другим проблемам со здоровьем, рассказала эндокринолог, детский эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.
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