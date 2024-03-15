Василий Карасев о «Финале четырех» Кубка России: «Кто выиграет? Самое главное, что в целом выиграет российский баскетбол»

МБА Карасева в 1/2 финала встретится с «Нижним Новгородом». «Ограничение в два легионера в Кубке? Безусловно, в этом есть свой плюс, потому что противники должны будут перестраиваться в своей ротации, а мы весь сезон прошли той командой, которой и будем играть.