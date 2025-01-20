Правнучка Жукова передала личные вещи полководца музею в Отрадном

Музей школы №962 «Отрадное и его окрестности» получил на временное экспонирование личные вещи маршала Георгия Жукова: синий карандаш, которым он пользовался в послевоенные годы, редкие фотографии из семейного альбома, восемь оригинальных газет 1941-1945 годов, а также несколько писем.