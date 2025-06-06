Кино: Почему считают изменщиком султана Сулеймана из «Великолепного века», и За что Халит Эргенч получил уголовный срок

Когда на российские экраны впервые вышел «Великолепный век», трудно было представить, что турецкий сериал об эпохе османских султанов станет таким же любимым, как лучшие европейские или отечественные теленовеллы.
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