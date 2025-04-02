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Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ по поводу приговора во Франции

Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ по поводу приговора во Франции

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую во Франции приговорили к лишению свободы и лишению возможности выдвигать кандидатуру на следующих выборах президента, сообщила Le Parisien, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции.

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