Американец ослеп и онемел, отравившись сардинами в ресторане Франции

Рыба — очень полезный продукт, но иногда блюдо из нее могут стать смертельно опасными. Так, уроженец американского штата Колорадо чуть не умер, отравившись сардинами во французском ресторане в начале сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии