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Американец ослеп и онемел, отравившись сардинами в ресторане Франции

Американец ослеп и онемел, отравившись сардинами в ресторане Франции

Рыба — очень полезный продукт, но иногда блюдо из нее могут стать смертельно опасными. Так, уроженец американского штата Колорадо чуть не умер, отравившись сардинами во французском ресторане в начале сентября.

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