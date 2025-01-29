Михаил Чаплыга: Я не вижу активности Трампа по Украине

Какие «новые планы» у Дональда Трампа и как они могут повлиять в Украину и мировую политику? Почему либеральное общество в шоке от его действий, и что это значит для будущего международных отношений? Как местные политические стратегии могут быть связаны с глобальными амбициями? Политолог Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.