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Михаил Чаплыга: Я не вижу активности Трампа по Украине

Какие «новые планы» у Дональда Трампа и как они могут повлиять в Украину и мировую политику? Почему либеральное общество в шоке от его действий, и что это значит для будущего международных отношений? Как местные политические стратегии могут быть связаны с глобальными амбициями? Политолог Михаил Чаплыга ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.

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