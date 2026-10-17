Как узнать, какой была старинная музыка, ведь записей не сохранилось? Почему озеро Кабан − кладезь информации? Как создаются народные инструменты? Сколько они стоят? На каких из них тяжелее всего играть? Об этом и многом другом «Миллиард.
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