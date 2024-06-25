Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

СергИй К

"Наша" ГосДурочка опять мигрантской попой крутит? 😡 Ведь любому НЕТУПОМУ понятно, что СООТЕЧЕСТВЕННИКИ это только те у кого ОТЧЕСТВО было или есть в России!!! Не в осколках бывшего СССР, не в Израиле или ещё где... эти все - ИНОСРАНЦЫ!!!😎