БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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Свежие комментарии

  • Traveller
    Ну как же Войва ударит в ответ? Он любезно дозволяет везти на Украину амеровское оружие и никаких ударов по Бескидско..."НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛ...
  • Александр Рус
    этому пидарасу нужна кувалда и не однаПрограмма пересел...
  • Светлана Зуева
    Одна говорильня и ,к сожалению,почти никаких дел в ответ.....наверно ждут,когда начнут бить Москву.....🙄"НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛ...

Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Несколько дней назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовалось 1 млн 116 тысяч человек.

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Комментарии
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СергИй К
&quot;Наша&quot; ГосДурочка опять мигрантской попой крутит? 😡  Ведь любому НЕТУПОМУ понятно, что СООТЕЧЕСТВЕННИКИ это только те у кого ОТЧЕСТВО было или есть в России!!! Не в осколках бывшего СССР, не в Израиле или ещё где... эти все - ИНОСРАНЦЫ!!!😎
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7 час.
Gennady Sokolovsky
Главное - прокукарекать. А том хоть солнце не вставай.
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2 час.
Александр Рус
этому пидарасу нужна кувалда и не одна
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1 час.

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