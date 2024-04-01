МО: военнослужащие группировки «Юг» готовятся к выполнению новых боевых задач

Военные совершенствуют свои навыки в стрельбе Военнослужащие подразделений 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» после проведения ротации на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигонах в тыловом районе проведения спецоперации для выполнения новых боевых задач, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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