«Птичий гамбит» и блэкаут: армия России выжигает тылы и морские каналы ВСУ

Российская армия окончательно замыкает кольцо транспортной и энергетической блокады вокруг тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ): очередная серия массированных ударов парализовала снабжение противника сразу на нескольких фронтах.
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