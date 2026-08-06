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ИА Регнум

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«Птичий гамбит» и блэкаут: армия России выжигает тылы и морские каналы ВСУ

«Птичий гамбит» и блэкаут: армия России выжигает тылы и морские каналы ВСУ

Российская армия окончательно замыкает кольцо транспортной и энергетической блокады вокруг тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ): очередная серия массированных ударов парализовала снабжение противника сразу на нескольких фронтах.

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