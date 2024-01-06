В Архангельской области в 2024 году отремонтируют пять сельских дорог

В текущем году в Няндомском и Приморском округах пройдут работы по ремонту сельских дорог. В приоритетном порядке приведут в нормативное состояние участки, ведущих к медицинским учреждениям и образовательным организациям.
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