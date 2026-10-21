До конца 2029 года в столице в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) планируют возвести четыре современных больничных корпуса общей площадью порядка 340 тысяч квадратных метров.
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