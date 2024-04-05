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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Unicorn Overlord изначально готовилась к выходу на PS Vita. DLC или ПК-версия не планирую...

Unicorn Overlord изначально готовилась к выходу на PS Vita. DLC или ПК-версия не планирую...

Unicorn Overlord изначально готовилась к выходу на PS Vita. DLC или ПК-версия не планируютсяВ интервью GamerBraves Акиясу Ямамото, продюсер Unicorn Overlord, подтвердил, что, когда разработка игры только начиналась, она изначально планировалась к выпуску только для PlayStation 4 и PlayStation Vita.

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