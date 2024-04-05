Unicorn Overlord изначально готовилась к выходу на PS Vita. DLC или ПК-версия не планирую...

Unicorn Overlord изначально готовилась к выходу на PS Vita. DLC или ПК-версия не планируютсяВ интервью GamerBraves Акиясу Ямамото, продюсер Unicorn Overlord, подтвердил, что, когда разработка игры только начиналась, она изначально планировалась к выпуску только для PlayStation 4 и PlayStation Vita.