Экс-директор департамента имущественных отношений Приморья объявлен в розыск

Экс-директора департамента имущественных отношений Андрея Железного объявили в международный розыск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей заочно за махинации с землей на мысе Кунгасный во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
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