Первый «Балтиец» для фиолетовой ветки прибыл в Петербург

На заводе вагоны будут дооборудованы салоном и дверями Накануне, 20 апреля, на Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) доставлен первый и пока единственный состав новой модели «Балтиец», предназначенный для Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии метро.