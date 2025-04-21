Первый «Балтиец» для фиолетовой ветки прибыл в Петербург

На заводе вагоны будут дооборудованы салоном и дверями Накануне, 20 апреля, на Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) доставлен первый и пока единственный состав новой модели «Балтиец», предназначенный для Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии метро.
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