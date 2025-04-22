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Петербургский дневник

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В Волховском районе Ленобласти мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу

В Волховском районе Ленобласти мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу

Сейчас выясняются все обстоятельства Следственный отдел по городу Волхову СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело против 52-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

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