В Волховском районе Ленобласти мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу

Сейчас выясняются все обстоятельства Следственный отдел по городу Волхову СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело против 52-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).