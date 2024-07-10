Как мощная бомбардировка Киева стала возможна: Доносчик из Рады слила секреты Генштаба о ЗРК Patriot

Хвалёная американская противовоздушная оборона впервые публично прокололась в 2019 году на Ближнем Востоке - и это был откровенный позор, однако европейцы не переставали закупать ЗРК Patriot, которые после скопом пошли на территорию Украины.
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