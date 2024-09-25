Сменился глава омского ФСБ. Вместо Алексея Савченкова (он, как и сообщали СМИ, переведен в другой регион) ведомство возглавил Дмитрий Шишкоедов (на фото).
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Сменился глава омского ФСБ. Вместо Алексея Савченкова (он, как и сообщали СМИ, переведен в другой регион) ведомство возглавил Дмитрий Шишкоедов (на фото).