Исчезающий западный мир

Демографические исследования показали, что население Нью-Йорка составляет от 750 000 до 1 миллиона мусульман, 2,5 миллиона латиноамериканцев, 1,5 миллиона азиатов и 2,2 миллиона африканцев, некоторые из которых родились в Америке, а некоторые являются недавними иммигрантами.
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