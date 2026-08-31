Исчезающий западный мир

Демографические исследования показали, что население Нью-Йорка составляет от 750 000 до 1 миллиона мусульман, 2,5 миллиона латиноамериканцев, 1,5 миллиона азиатов и 2,2 миллиона африканцев, некоторые из которых родились в Америке, а некоторые являются недавними иммигрантами.