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Газета «Культура»

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В Русском музее открылась выставка памяти искусствоведа Николая Новоуспенского

В Русском музее открылась выставка памяти искусствоведа Николая Новоуспенского

В корпусе Бенуа Русского музея открылась камерная выставка, приуроченная к 90-летию с начала работы в музее искусствоведа Николая Новоуспенского.

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