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Иркутск Сегодня

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В Иркутском МО введён карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота

В Иркутском муниципальном округе Иркутской области введены ограничительные мероприятия (карантин), направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита (ЗУД) крупного рогатого скота.

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