Военное обозрение

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Российская компания приступит к поставкам иностранным государствам новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей

Российская компания приступит к поставкам иностранным государствам новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей

В ближайшее время начнутся поставки иностранным покупателям новейшего интегрированного комплекса связи боевых кораблей, произведенного российским холдингом «Росэлектроника», входящем в государственную корпорацию «Ростех».

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В К
Допоставляетесь придурки, потом они всё это повернут против нас!
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