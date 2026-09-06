В Нальчике на гастрофесте "Вкусы России" приготовили халву весом 254 кг

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Национальную кабардинскую халву из пшенной муки весом больше 254 кг приготовили в Нальчике (Кабардино-Балкария) на гастрономическом фестивале "Вкусы России".
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