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ТАСС

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В Нальчике на гастрофесте "Вкусы России" приготовили халву весом 254 кг

В Нальчике на гастрофесте "Вкусы России" приготовили халву весом 254 кг

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Национальную кабардинскую халву из пшенной муки весом больше 254 кг приготовили в Нальчике (Кабардино-Балкария) на гастрономическом фестивале "Вкусы России".

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