Врач Радмир Чотчаев: редкий секс может привести к развитию простатита у мужчин

Нерегулярная интимная жизнь вредна для мужского организма. Редкие занятия сексом чреваты воспалением предстательной железы, сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-уролог Радмир Чотчаев.
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