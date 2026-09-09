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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лернер Тьен: «Спасибо всем, кто начал говорить о моей статистике в пятисетовиках и в итоге меня сглазил»

Лернер Тьен пошутил о поражении от Карена Хачанова в четвертом круге US Open (5:7, 6:4, 7:6(6), 1:6, 4:6).

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