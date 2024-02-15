Даня Милохин признался, сколько ему платили в «Ледниковом периоде»

Уехавший из России скандальный блогер Даня Милохин успел «наследить» в нашем шоу-бизнесе. В 2022 году тиктокер на пике своей популярности принял участие в шоу «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.