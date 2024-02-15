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Даня Милохин признался, сколько ему платили в «Ледниковом периоде»

Даня Милохин признался, сколько ему платили в «Ледниковом периоде»

Уехавший из России скандальный блогер Даня Милохин успел «наследить» в нашем шоу-бизнесе. В 2022 году тиктокер на пике своей популярности принял участие в шоу «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

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SC
Serg Che
&quot;...Жив, здоров. Я не дурак...&quot; © - с последним как все такие сам себе льстит...))
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