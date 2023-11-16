Псина Патрон вместо Александра Сергеевича. В Киеве придумали кем заменить Пушкина

Кем заменят памятник Пушкину, который 15 ноября был демонтирован в одном из центральных парков Киева? Не успел еще снятый декоммунизаторами Александр Сергеевич доехать до свалки, как на сайте Киевсовета уже появилась петиция о замене поэту.