Псина Патрон вместо Александра Сергеевича. В Киеве придумали кем заменить Пушкина

Кем заменят памятник Пушкину, который 15 ноября был демонтирован в одном из центральных парков Киева? Не успел еще снятый декоммунизаторами Александр Сергеевич доехать до свалки, как на сайте Киевсовета уже появилась петиция о замене поэту.
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