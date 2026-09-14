Трамп не исключил передачу Украине упрощенных версий Patriot

www.globallookpress.com/Frank Hammerschmidt/dpa Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что Соединенные Штаты могут передать Украине упрощенные версии зенитных ракетных комплексов Patriot.
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