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Трамп не исключил передачу Украине упрощенных версий Patriot

Трамп не исключил передачу Украине упрощенных версий Patriot

www.globallookpress.com/Frank Hammerschmidt/dpa Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил, что Соединенные Штаты могут передать Украине упрощенные версии зенитных ракетных комплексов Patriot.

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