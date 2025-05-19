Останки пропавшего 16 лет назад украинского ученого нашли в лесу Бурятии

14 мая 2025 года в лесном массиве возле села Новый Энхалук в Бурятии обнаружены человеческие останки, которые, предположительно, могут принадлежать украинскому ученому, пропавшему в этих местах 16 лет назад.
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