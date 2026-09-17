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Аргументы недели

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Сочи рассчитывает увеличить турпоток из Китая за счет пакетных предложений

Сочи рассчитывает увеличить турпоток из Китая за счет пакетных предложений

Горные курорты Сочи совместно с туристическим бизнесом готовят пакетные предложения для гостей из Китая.

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