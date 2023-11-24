FT: Разведка Израиля сочла выдумкой атаку ХАМАС седьмого октября

Высокопоставленный офицер военной разведки Израиля проигнорировал предупреждение об атаке бойцов движения ХАМАС на территорию еврейского государства, запланированной на седьмое октября, назвав его «воображаемым сценарием».
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