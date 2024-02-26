Путин воссоздал военные округа Российской империи

Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Изначально эти границы существовали с момента правления Екатерины II (Ленинградский в то время назывался Петербургским), потом они были расформированы.
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