Руководящий состав МВД России исполнил новогодние мечты детей на «Елке желаний»

Вслед за Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым по традиции эстафету добрых дел в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» продолжили его заместители и руководители подразделений центрального аппарата МВД России.