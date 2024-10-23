Спрос на услуги в сфере дизайн-маркетинга в Москве вырос на 13%

В сентябре 2024 года в Москве зафиксирован значительный рост интереса к услугам специалистов в области дизайна, маркетинга и рекламы, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на тематическое исследование.
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