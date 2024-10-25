ИК

Иосиф Калинин

Да, хрен с ним, с Зеленским! Убивать его, действительно, нет никакого смысла. А вот блокировать поставки вооружения Украине, привести в негодность транспортную инфраструктуру, закрыть границы с Украиной и не оставлять их без прикрытия - это следовало бы сделать уже давно!