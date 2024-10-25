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СССР-Россия

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  • Иосиф Калинин
    Да, хрен с ним, с Зеленским! Убивать его, действительно, нет никакого смысла. А вот блокировать поставки вооружения У...Роджерс: Пролетая...
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Роджерс: Пролетая над гнездом клоуна

Роджерс: Пролетая над гнездом клоуна

Россияне вот такой на мой план ложилиОпределённые тусовки, ранее тесно связанные с неким «маршем на Москву», опять завели старую песню «Мы неправильно воюем, надо бить по центрам принятия решений, надо вынести Зеленского, надо разбомбить в хлам все города» и тому подобное.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, хрен с ним, с Зеленским! Убивать его, действительно, нет никакого смысла. А вот блокировать поставки вооружения Украине, привести в негодность транспортную инфраструктуру, закрыть границы с Украиной и не оставлять их без прикрытия - это следовало бы сделать уже давно!
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