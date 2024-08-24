Бойцов Славянской бригады наградили за освобождение Очеретино

Бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады общевойскового объединения Южного военного округа получили госнаграды за выполнение боевых задач вместе с другими подразделениями ВС РФ при освобождении населенных пунктов Очеретино и Прогресс в ДНР.
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