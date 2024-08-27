Профессиональная переподготовка: путь к новым карьерным возможностям Юлия СкворцоваВ современном мире постоянных технологических изменений и рыночных колебаний, профессиональная переподготовка играет ключевую роль в поддержании конкурентоспособности на рынке труда.
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