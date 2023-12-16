Erid: 2VtzqvS8s4X Город Хива – первый оазис после большой пустыни Каракумы. Торговцы, которые шли по Шелковому пути из Китая, приходили сюда очень усталыми, хотели отдохнуть и выпить чай, прямо как Миша сейчас.