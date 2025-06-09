Спецназ задерживает сторонников экстремистов в калужской колонии

Мужчина, являясь сторонником криминальной идеологии, организовал на территории ИК-3 и ИК-4 УФСИН России по Калужской области экстремистскую ячейку и вовлек к участию в ней двоих граждан 1990 года рождения, отбывающих наказаниеУФСБ по Калужской области показало момент задержания сторонников экстремистов в калужской колонии.
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