Спецназ задерживает сторонников экстремистов в калужской колонии

Мужчина, являясь сторонником криминальной идеологии, организовал на территории ИК-3 и ИК-4 УФСИН России по Калужской области экстремистскую ячейку и вовлек к участию в ней двоих граждан 1990 года рождения, отбывающих наказаниеУФСБ по Калужской области показало момент задержания сторонников экстремистов в калужской колонии.